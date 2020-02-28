敘利亞政府軍空襲造成33名土耳其士兵死亡 北約召開緊急會議

土耳其敘利亞軍事衝突驟然升級，周四夜晚，土耳其軍隊駐紮在敘利亞受反對派控制的伊德利卜省的軍隊受到敘利亞政府軍空襲，造成至少33人死亡，土耳其要求聯合國安理會就此召開緊急會議，並且威脅將不再阻止敘利亞難民離開土耳其，北約今天在土耳其的要求下將就敘利亞問題召開特別會議。

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土耳其向敘利亞政權下達的撤離反叛軍佔領地的最後通牒將於明天周六截止，隨着此一日期的臨近，土耳其與敘利亞政府以及支持敘利亞政府的俄羅斯之間的戰火衝突一觸即發。



土耳其政府在俄羅斯空軍的協助下對反叛軍佔領下的位於土耳其與敘利亞邊境的伊德利卜省不斷發動襲擊，造成一百多萬名敘利亞人流亡土耳其。土耳其政府要求敘利亞政府軍在本月底之前之前撤離該地區，否則土耳其軍隊將採取軍事行動。



土耳其總統埃爾多安還譴責俄羅斯繼續支持土耳其政府軍，違背了2018年土耳其與俄羅斯簽署的停火協定。



北約秘書長今天宣布將在布魯塞爾召開29個成員國代表會議，就敘利亞危機商討對策，美國國務院發言人日前就伊德利卜危機表示堅決支持北約的盟國土耳其，要求敘利亞政府軍以及支持敘利亞政權的俄羅斯與伊朗立即停止卑鄙的行為。



此外，敘利亞伊德利卜地區的人道危機日益加劇，聯合國秘書長發言人杜加里克周三在紐約總部舉行的記者上呼籲立即停火，保障對當地的人道援助，呼籲衝突各方尊重國際人道法。



越來越多的敘利亞難民湧入土耳其，已經承受了三百多萬敘利亞難民的土耳其政府周四威脅將不在阻止敘利亞難民離開土耳其前往歐洲，與土耳其界的希臘近期加強了邊界防衛工作。

