黎巴嫩開始在海上展開鑽井勘探

黎巴嫩於周四開始在地中海沿岸進行首次海上油氣勘探。因處於經濟崩潰的邊緣，黎巴嫩政府對此次勘探寄予極大希望。

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此次勘探的財團由法國石油集團道達爾（Total）牽頭，將在海上的第四區塊進行首次勘探鑽井。該海域共有十個區域。黎巴嫩政府迫切期待着深水作業的開始，希望在那裡找到天然氣和石油。

對於目前正經歷着前所未有的經濟危機的黎巴嫩來說，本次勘探是一個福音，且其國內指控政治階層腐敗的抗議示威遊行更加凸顯了危機。此外，本次勘探也是對負債纍纍、長期缺電動黎巴嫩來說，無疑是振興經濟且滿足能源需求的一種方法。

不過，什麼都還沒確定下來。在第4區塊開採碳氫化合物，在技術上是否可行，在經濟上是否有利，還需要等兩個月的時間。即使能夠開採，也不會在2027年之前開始銷售。

此外，勘探區域也有爭議。以色列對由道達爾（Total）牽頭的財團今年應在第9區塊啟動的鑽探工程提出質疑。認為該區塊的一部分位於與以色列有爭議的海域，從技術上說，以色列和黎巴嫩處於交戰狀態。

為解決這一爭端，兩國接受了美國的調解。道達爾（Total）集團保證，計畫的勘探工作將“位於爭議區域之外”展開。

近年來，在地中海東部地區發現了天然氣儲藏，的確加劇了該地區已經衝突的緊張局勢。如塞浦路斯與土耳其之間的爭吵。在歐盟的支持下，塞浦路斯首都尼科西亞對土耳其在塞浦路斯進行的非法鑽探提出異議。

