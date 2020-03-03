內塔尼亞胡宣稱在第三次立選中取得一生最大勝利

以色列2日再次舉行的立法選舉似乎終於有了一個可以走出僵局的結果。已經在位14年的總理內塔尼亞胡當晚宣稱取得了他有生以來在重要的勝利。他的主要競爭對手藍白黨領導人甘茨當晚也對選舉結果表示失望。

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這是以色列一年之內的第三次立法選舉。前兩次的投票活動分別在去年4月和9月舉行，但每一次都因兩個主要大黨取得的議會席位不相上下，難以組閣，而無果而終，不得不組織第三次選舉，以期走出政治僵局。

儘管檢票工作尚未全部完成，但已經連續擔任總理14年的內塔尼亞胡顯然取得勝利。出口民調顯示，它領導的政黨-利庫德集團可能贏得了36個或37個席位，超過最大反對黨、國防軍前總參謀長甘茨領導的中左翼藍白黨的32至34個議席。耶路撒冷一個研究中心負責人向法新社表示，儘管目前尚沒有最終檢票結果，但毫無無疑問，內塔尼亞胡這一次贏得了選民明確的支持。

根據選舉委員會目前掌握的數據，這次選舉投票率甚至高於前兩次，達到71%。

倘若最終結果顯示，利庫德集團確實獲得35個以上議席，這甚至是該黨有史以來的最好紀錄。從目前情況看，以利庫德集團為首的右翼陣營有望掌握59個議席，距離議會半數只有兩票之差。

在前兩次投票中幾乎與利庫德集團平分秋色的藍白黨對這次選舉結果深表失望。該黨黨魁，退役將軍甘茨周二晚間表示，尤其是因為如今要面對的總理候選人因為貪污，利用職權等遭到司法追究。在以色列歷史上，有這樣一個在職政府首腦還是第一次。

的確，內塔尼亞胡在這第三次舉行的選舉中雖然獲得勝利，但與前兩次投票不同的是，以色列司法當局已經於去年11月正式對他提出起訴，相關審判3月17日就將開始。