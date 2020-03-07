沙特當局逮捕三名王室高級成員

法新社7日消息，沙特當局逮捕了至少三名王室高級成員。法新社引述美國《華爾街日報》的消息說，被捕人士包括沙特國王的親兄弟艾哈邁德-阿卜杜勒阿齊茲親王、納伊夫親王和納伊夫的一個兄弟。此舉顯示出王儲穆罕默德-本-薩勒曼的權力得到鞏固。

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消息人士稱，逮捕行動發生在周五清晨。當時皇家宮廷的警衛戴着口罩，身穿黑衣抵達了王室成員的家中將他們拘留。據悉，沙特王室法院將指控艾哈邁德-阿卜杜勒阿齊茲和納伊夫“密謀政變以推翻國王和王儲”。沙特政府尚未公開逮捕行動的細節，也不清楚是什麼促使他們採取行動。彭博新聞社報道說，沙特駐華盛頓大使館的官員拒絕置評。

報導分析認為，艾哈邁德和納伊夫被扣是王儲剷除異己和鞏固權力的手段。艾哈邁德和納伊夫曾經分別曾出任內政部長，主管軍隊和情報服務，其中納伊夫與美國情報組織關係密切。納伊夫曾一度是王儲，直至國王薩勒曼改立兒子穆罕默德-本-薩勒曼為王儲。2017年，薩勒曼國王改立王儲，高級王室成員組成的宗法委員會有3人反對，其中一人是納伊夫。據指，納伊夫自此被監視和限制活動。此次沙特當局指控艾哈邁德和納伊夫密謀策動叛變，推翻國王薩勒曼和王儲穆罕默德。知情人士指，艾哈邁德和伊夫面臨終身監禁或死刑。