無法償還明到期12億美元債務 黎巴嫩今正式違約

黎巴嫩總理哈桑·迪亞卜（Hassan Diab）在上周六3月7日說，政府決定停止償還一筆即將在9日到期的12億美元債務。這是黎巴嫩政府首次出現停止償還歐洲債券的情況。同時，債務問題是黎巴嫩最近30年來面臨最嚴重的危機，政府背負公共債務總額為大約895億美元，包括大約310億美元外債。據本台法語組消息，迪亞布總理將宣布一項緊急財政緊縮計畫，此外，當地媒體稱他並不準備向國際貨幣基金組織求援。

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迪亞卜7日在全國電視講話中說，政府外彙儲備已經降至“臨界和危險”水平，且需要滿足國內基本需求，因而停止償還9日到期的12億美元歐洲債券。

本台法語組報道指，這是黎巴嫩政府首次出現停止償還歐洲債券的情況。然迪亞卜說，外債已經超出黎巴嫩所能負擔的水平，這不是一個“輕鬆的決定，他並承諾將啟動一項龐大的改革計畫，尤其針對該國銀行。

迪亞卜總理對經濟和金融狀況描繪得非常黑暗，接近真主黨的Al-Akhbar日報強調說，他是第一位敢於描述災難性經濟和金融狀況而又沒有改善的黎巴嫩政府官員。 又指，現在是解決問題的時候了，不過如果沒有真主黨，什葉派阿馬爾運動和自由衛國潮流的支持，迪亞布所提的解決方案將無法成功。

該報還稱，政府似乎已排除使用國際貨幣基金組織（IMF）來解決危機的可能性。 但接近沙特阿拉伯的Al-Liwaa日報則表示，此舉可能會“帶來負面影響”。

黎巴嫩近年經濟狀況持續低迷，公共債務規模遠高於國內生產總值，銀行業資金緊張。迪亞卜在講話中披露，黎巴嫩公共債務相當於國內生產總值170%，是全球負債最重國家之一。

自去年9月以來，黎巴嫩多家銀行不斷收緊美元現金提取及美元境外轉賬渠道，觸發儲戶不滿。全國去年10月中旬以後出現針對政府和銀行業的示威，時任總理薩阿德·哈里里當月辭職。迪亞卜去年12月獲總統任命組閣，今年1月21日正式就任總理。

哈里里之前曾獲西方青睞，迪亞卜組閣則受到黎巴嫩真主黨支持。路透社7日報道，暫時沒有顯現外國政府將緊急援助黎巴嫩的跡象，多個西方國家要求黎巴嫩首先施行國內改革，包括打擊浪費及腐敗。但兩天前，迪亞卜在電視講話中呼籲債權方與黎方作“公平”談判，以重組債務。

現有分析透露，黎巴嫩政府正在向國際貨幣基金組織尋求技術援助而非金融援助，但若想獲得金融支持，唯一途徑是藉助國際貨幣基金組織項目。

儘管，國際貨幣基金組織先前說多次，黎巴嫩政府需要採取財政緊縮政策，黎巴嫩多個政治派別卻宣稱不會那樣做。