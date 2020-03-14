巴格達北部的塔季軍事基地周六再度遭到火箭彈的襲擊

法新社消息，伊拉克首都巴格達北部的塔季軍事基地周六再度遭到火箭彈的襲擊。來自伊拉克軍方的消息說，有兩名伊拉克軍人在火箭彈的襲擊中受傷。目前尚未有任何組織聲稱對此事負責。

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自去年10月底以來，美國在伊拉克的基地和設施總共遭遇了23次火箭彈的襲擊。本周三晚間，巴格達北部的塔季軍事基地已經遭遇過18枚火箭彈的襲擊，導致兩名美國士兵及一名英國軍人喪生。塔季軍事基地位於巴格達以北約27公里，包括美國在內的聯軍在此訓練伊拉克安全部隊。

聯合國伊拉克援助團也發表聲明，對於日前美國領導的聯軍遭遇襲擊事件予以強烈譴責，聲明表示， “這些持續不斷的襲擊是對伊拉克的一個明顯和實質性的威脅，武裝團體的流氓行為所構成的風險仍然是人們的一個持續關注”。

作為報復，美軍周五凌晨轟炸了巴格達南部的巴比倫省。轟炸的目標是伊拉克真主黨旅的五個彈藥庫。美國視伊拉克真主黨旅為最激進的親伊朗派系之一。美國國防部表示，空襲的目的是“降低該組織攻擊以美國為首的國際聯盟的戰鬥力。今年1月初，美國動用無人機發動空襲，殺死了伊朗聖城旅指揮官蘇萊曼尼。伊朗隨即對美國在伊拉克的設施發起襲擊。此後，該地區局勢一直處於緊張狀態之中。