以色列司法部門推遲對內塔尼亞胡涉貪腐案的審判

據法新社報道，受新冠肺炎疫情影響，以色列司法部門把對該國總理內塔尼亞胡的涉嫌貪腐案審判推遲2個月。內塔尼亞胡原本應於3月17日因涉貪腐案而出庭接受審判。

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內塔尼亞胡目前正在試圖組建一個全國團結政府，共同應對新冠肺炎疫情。以色列總檢察長曼德爾卜利特2019年12月2日公布起訴書，以受賄、欺詐和違背公眾信任3項指控起訴內塔尼亞胡，並給予其30天時間尋求豁免。內塔尼亞胡今年1月1日向議會提出申請尋求司法豁免權，1月28日又撤回這一申請。隨後曼德爾卜利特正式向法院起訴。

新冠肺炎疫情在以色列的擴散令人擔憂，目前該國累計確診病例為193例，有近4萬人在居家隔離中。內塔尼亞胡周六宣布，以色列所有文化場所、休閑娛樂場所、餐館、咖啡廳等將從15日起至少關閉5周時間，但超市、銀行、藥店、加油站等基本服務將保持開放，政府將確保物資儲備充足。

除此前已關閉的大中小學以外，以色列14日還宣布關閉該國特殊教育學校，禁止10人以上的聚會，要求公眾彼此間保持2米的社交距離。以色列國防軍14日晚指示所有部隊人員15日早晨返回營地，並向預備役人員發出緊急動員令，以應對新冠肺炎疫情蔓延。