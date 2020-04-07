伊朗衛生部發言人稱中國疫情數據為“苦澀的笑話”後改口

伊朗衛生部發言人賈漢普爾（Kianush Jahanpur）在4月5日的一場記者會上和一則推文中，批評了中國的新冠肺炎疫情數據，將中國政府公布的新冠疫情數字形容為一個“苦澀的笑話”。不久後，中國駐伊朗大使常華出面譴責這一說法，賈漢普爾也在稍後通過推特感謝中國。

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賈漢普爾在記者會上和推特上提出，“看起來，中國官方疫情數據是‘慘痛的笑話’，因為世界上很多人以為它（新冠病毒）只是像感冒一樣，死亡人數較少。這是基於中國的報告，現在看來中國與世界其他國家開了一個苦澀的笑話”。他續稱，“假如他們說，中國用兩個月時間就控制住了疫情，人們應該認真考慮一下。” 賈漢普爾的這一言論隨後在社交媒體上掀起軒然大波，他本人稍後又發推文說，“科學問題不能、也不應該與政治混為一談”。

中國駐伊朗大使常華出面譴責這一說法，還指中國衛生當局每天舉行記者會，說明疫情發展。常華說，“我建議你（賈漢普爾）仔細閱讀他們的消息，再做出結論。” 或許是受到中方壓力，伊朗外交部發言人阿巴斯·穆薩維（Abbas Mousavi）當天晚些時候在推特上表達了對中國的感謝。他寫道，“中國在抗擊疫情中展現的勇敢、奉獻和專業精神應該得到感謝”，“在這些艱難時刻，伊朗一直感謝中國”。

賈漢普爾此後也進一步表揚了中國。他周一在推特上寫道，“在這一困難時期，中國對伊朗人民的支持令人難忘。”他還稱，“伊朗政府和人民都很感激在疫情中與他們站在一起的國家”。此前，常華曾於3月28日在伊朗塔斯尼姆通訊社撰文“污名化中國是不負責任的！”，文章稱，“中國和伊朗是全面戰略夥伴，總是在彼此困難的時候相互支持幫助，堅定站在一起。”此外，伊朗衛生部4月6日宣布，伊累計確診病例超6萬例，當日新增確診病例2274例。

自2月19日出現首例確診病例以來，當前伊朗疫情尚處於集中暴發期，疫情上升、擴散勢頭尚未得到有效遏制。自3月11日以來，伊朗每日新增確診病例均超過千人。截至3月21日，累計確診病例已升至20610人。病死率也節節攀升，高達5.6%，僅次於意大利。3月15日以來，日新增死亡人數均超百人，累計病死1556人。