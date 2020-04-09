沙特宣布對也門停戰15天 防新冠病毒擴散

沙特阿拉伯宣布對也門停戰15天。面對世界上最嚴重的人道主義危機，阿拉伯半島最貧窮的國家也門，至今尚未發現任何新冠病毒的病例。

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這個出兵也門，由沙特阿拉伯領導的軍事聯盟立場支持也門政府軍，它宣布從巴黎時間4月9日上午11點起停火兩周，以防止發生冠狀病毒爆炸性的傳播。

面對世界上最嚴重的人道主義危機的也門，是阿拉伯半島最貧窮的國家。迄今為止，尚未有官方的感染新冠病毒疾病的案例。 但是人道主義組織擔心，如果該國受到新的冠狀病毒的影響，那將是一場災難。 由於也門衛生系統貧瘠、脆弱，以及缺乏飲用水，也門此前已受到如登革熱或霍亂等流行病的打擊。

儘管聯合國呼籲雙方在3月達成停火，但飽受武裝衝突之害的該國最近仍然暴力升級。一名沙特領導人8日發表聲明說： “我們宣布從9日起停火兩周。 我們期望反叛團體胡特主義者能接受。 我們正在為對抗新冠病毒疫情做準備。

受到伊朗支持的胡特主義反叛團體，並未立即對此提議作出反應。 沙特官員說，該聯軍堅決打算尊重停火的兩個星期，但同時也保留萬一又發生攻擊事件時的自衛權利。 他補充說，如果胡特主義激進分子對聯軍此一動作採取“積極正面”的回應，停火可以延長。

聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯對軍事聯盟的這項宣布表示歡迎。

聯合國的也門問題特使馬丁·格里菲思也從中協助，他呼籲雙方在不設任何先決條件下，真誠地進行談判。

根據非政府組織的說法，這場在也門的戰爭已使成千上萬人喪生，其中大部分是平民。據聯合國稱，約有2400萬也門人，即該國三分之二的人口，需要人道主義援助。