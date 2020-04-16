以色列甘茨與內塔尼亞胡聯合組閣 又告失敗

以色列總統多給了內塔尼亞胡的競爭對手本尼·甘茨（Benny Gantz）和內塔尼亞胡兩人48個小時，俾能完成一個全國聯盟政府的組閣；但他們兩人並未能在周四晚間延期的大限到期時，達成組閣協議。 現在，以色列總統可以要求議院推薦他另一位國會議員，以試圖組成一個政府團隊。所以以色列政治僵局至今仍然存在。

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由於這兩位政治領袖未達成協議，按規定，以色列議會應提名一名新候選人，然後由該候選人在14天內組建一個政府。否則以色列將無法避免地要再度舉行新的立法選舉。

以色列在經歷了16個月的過渡政府、三次立法選舉，以及最不可能的曲折經歷之後，周三晚上，現年70歲的本內塔尼亞胡和60歲的甘茨兩人出現在猶太逾越節慶祝逾越節活動結束時。 兩人周四發表了聯合聲明指出，稱他們將在今天的晚些時候繼續談判。

在3月2日的議會選舉後，在多數議員的同意下，以色列總統里夫林授予甘茨組成下屆政府的任務。 後者令人感到驚訝地說，他同意與內塔尼亞胡組成一個政府團隊；此前，他是拒絕的，因其指控內塔尼亞胡總理貪污腐敗。

在過去的兩周中，他們兩人增加了彼此之間的對話程度，以至於以色列總統到了組閣限期，決定多給他們延長48小時協商時間。

過去幾周當中，他們兩人針對司法部長的人選問題導致關係緊張，因為這個未來的司法部長將主導內塔尼亞胡所涉及的一些司法案件的審判，例如他被指控涉嫌腐敗，貪污和不信任等的三個案件。另外，他們兩人對於國防部長的人選的分歧似乎仍然存在。

根據以色列DKV財團的一項研究，內塔尼亞胡除了因在領導對抗新冠病毒疫情擴大流行上，表現優異，受到民眾支持肯定。此外，他還可以利用民眾所持的觀望主義，造成第4次立法投票選舉可能性。那他至少可以一直掌權到那時。