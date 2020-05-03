以色列最高法院開始審理組建聯合政府的問題

法新社消息，以色列最高法院星期天開始審理就涉嫌貪腐而受到司法指控的現任總理內塔尼亞胡是否有資格組建新政府以及他與新任議會議長甘茨領導的藍白黨達成的組建聯合政府的協議是否合法的問題。

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在今年3月2日舉行的以色列議會選舉中，甘茨領導的藍白黨雖未贏得議會多數席位，但通過聯合其他政黨拿下組閣權。他改變了此前因內塔尼亞胡涉貪腐案件而不與其合作的立場，決定與利庫德集團組建聯合政府，雙方進行了長時間的談判。但與內塔尼亞胡合作的決定導致甘茨領導的原藍白黨聯盟分裂。

法新社的報道說，以色列最高法院的11名法官星期天面帶口罩，開庭審理此案，其中最關鍵的問題是一名因涉嫌貪腐而受到司法審查的人（即內塔尼亞胡）是否有資格領導下一屆以色列政府。根據內塔尼亞胡與甘茨達成的協議，未來三年兩人將先後擔任總理，首先由內塔尼亞胡擔任總理，為期18個月，然後甘茨接替總理一職，為期也是18個月。聯合政府內的部長職位幾乎由內塔尼亞胡陣營與甘茨陣營平均分配。

法新社指出，這一聯合執政的協議遭到一些政黨的反對，在特拉維夫就發生了反對者面帶口罩而舉行的示威活動，他們指控該協議違反了以色列的基本法。對內塔尼亞胡涉嫌貪腐一案的審理本來應當在三月舉行，但因為新冠病毒疫情而被推遲。此前有分析指出，如果最高法院裁定涉嫌貪腐的內塔尼亞胡不能擔任總理，甘茨就必須與他一起辭職，議會也將自行解散並舉行新的大選。