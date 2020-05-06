在遭火箭彈襲擊之後 以色列對加沙哈馬斯組織進行還擊

據法新社報道，以色列軍方周三表示，以色列軍隊對加沙地帶哈馬斯組織的據點進行了打擊，這是對從加沙地帶向以色列發射火箭彈的還擊。以色列軍方發布的聲明說，一輛以色列坦克向加沙北部哈馬斯組織的三個軍事據點進行了炮擊。

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當地時間5月6日凌晨，從加沙地帶向以色列南部發射了一枚火箭彈，在一片空地上爆炸，引發了紅色預警，沒有人員傷亡和財產損失的報告。這是今年3月27日以來從加沙地帶發射到以色列境內的首枚火箭彈，不過巴勒斯坦方面並沒有任何組織聲稱對此負責。

以色列軍隊隨即用坦克襲擊了加沙地帶北部的三個哈馬斯武裝據點。加沙方面有消息證實確實有三個據點遭到打擊，但目前尚沒有任何人員傷亡的報道。哈馬斯組織6日早晨宣布，加沙地帶的一名哈馬斯成員喪生，目前尚不清楚這名死者是否與以色列國防軍的襲擊有關。

法新社指出，在加沙地帶，除了哈馬斯之外，還有另外一些巴勒斯坦組織。此次向以色列發射火箭彈，正值以色列當局開始逐步取消因為新冠病毒疫情而採取的封閉措施。據報道，以色列最近還對敘利亞北部阿勒頗省一處軍事目標發動導彈襲擊，據總部設在英國的“敘利亞人權觀察組織”的消息，以軍此次的襲擊目標為敘軍在薩菲拉地區的一處科研中心。以軍曾多次以打擊伊朗軍事設施為由空襲敘利亞境內目標。