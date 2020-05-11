伊朗軍艦在演習中誤傷己艦  造成19死15傷

法新社消息，伊朗軍方星期一證實，一艘伊朗軍艦在阿曼灣進行軍事演習時被另外一艘伊朗軍艦發射的導彈意外擊中，伊朗軍方稱此次事故造成19人死亡，15人受傷。

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伊朗軍方在其官方網站中聲稱，5月10日下午，伊朗海軍在阿曼灣的賈斯克港口附近舉行演習時，參加演習的伊朗海軍“科納拉克”（Konarak）號支援艦被另一艘伊朗軍艦發射的導彈擊中。據伊朗媒體報道，“科納拉克”號由荷蘭建造，船重447噸，船長47米，自1988年起服役至今，載重量40噸，執行任務時通常配置20名艦員。這艘船2018年接受全面檢修，能夠發射海上反艦導彈。

美聯社也援引伊朗國家電視台的報道說，這起事故於周日發生在位於阿曼灣的賈斯克港口附近，導彈擊中了參加演習的伊朗海軍“科納拉克”號支援艦。伊朗國家電視台稱此次導彈襲擊是一起意外事故，“科納拉克”號與目標距離過近。

伊朗塔斯尼姆通訊社在推特上說，“科納拉克”號支援艦被巡防艦“賈馬朗”（Jamaran）號被擊中沉沒。伊朗國家電視台的報道說，這是一場事故，起因是涉事支援艦負責在水中投放靶標，供其他演習艦船射擊，其位置一直離導彈靶標過近。據伊朗伊斯蘭共和國通訊社報道，事故發生後，當地一家醫院收治了12名水兵住院，並為另外三名負輕傷的水兵治療。

法新社指出，這一事件發生在伊朗與美國關係緊張時期，在伊朗蘇萊曼尼將軍被美軍無人機擊斃之後，伊朗對美國位於伊拉克的設施進行了襲擊。伊朗今年一月還擊落一架烏克蘭客機，導致176人死亡。