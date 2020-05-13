新冠疫情依然嚴峻之際蓬佩奧訪問以色列討論中東和平計畫

據法新社報導，美國國務卿蓬佩奧訪問以色列，於周三抵達耶路撒冷，這是兩個月以來蓬佩奧首次出國訪問，他將與以色列方面討論區域安全問題，以及以色列兼併約旦河西岸計畫。蓬佩奧還指責伊朗在中東地區製造恐怖。蓬佩奧將會晤以色列總理內塔尼亞胡以及即將上任的國防部長甘茨。

廣告 繼續瀏覽後續

以色列在過去一年間，舉行了三次大選，但都無法產生決定性的多數政府。前不久內塔尼亞胡與甘茨達成協議，未來兩人將先後擔任總理，首先由內塔尼亞胡擔任總理，為期18個月，然後甘茨接替總理一職，為期也是18個月。聯合政府內的部長職位幾乎由內塔尼亞胡陣營與甘茨陣營平均分配。以色列新政府將於本周四正式宣誓就職。

以色列新政府將於7月1日開始研究執行兼併約旦河西岸的計畫，這是特朗普政府提出的中東和平計畫的一部份。特朗普政府在今年1月提出引發爭議的中東和平計畫，同意以色列兼併猶太屯墾區以及約旦河西岸。巴勒斯坦方面強烈反對這一計畫。

另外，據中東新聞網站“Al-Monitor”報道，中國議題也將是蓬佩奧此行的重點議題之一，其中包括一個敏感的主題：美方將試圖阻止中國企業參與建造被稱為“中東最大海水淡化項目”的一個海水淡化工廠。以色列《耶路撒冷郵報》12日評論稱：“中美關係近期因疫情日趨緊張，以色列恐將面臨更大壓力。”