中國駐以色列大使杜偉在官邸內身亡

據多方消息顯示，中國駐以色列大使杜偉在當地時間5月17日早上於位於特拉維夫近郊的赫茲利亞官邸內身亡。以色列外交部現已對這一消息加以證實，當地警方正在調查事件經過。

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據《耶路撒冷時報》報道，現年57歲的杜偉在今年2月抵達該國，出任中國駐以色列大使。他此前剛結束中國駐烏克蘭大使任期。杜偉與妻子育有一個兒子，事發時他的妻子和兒子都不在以色列。另據《國土報》在當天報道，當地警方已就此案展開調查。有關方面未披露他的死因。以色列警方發言人表示，作為常規程序的一部分，警察正在現場調查事件。

以色列電視12台（Channel 12 TV）則引述不具名的緊急醫護人員消息稱，初步跡象顯示，杜偉在睡夢中自然離世。以色列軍方廣播電台稱，目前為止，沒有跡象能使調查人員認為杜偉的去世與心臟病有關。以色列外交部主管羅騰（Yuval Rotem）已與中國駐以色列公參戴玉明通話，並表達了對杜大使去世的哀悼。羅騰稱，以色列外交部將盡其所能在需要時提供幫助。據悉，杜偉12日剛於《耶路撒冷時報》發表了一篇題為“相信中國、以色列韌性”的文章。美國國務卿蓬佩奧隨後於13日對以色列進行了短暫訪問。

另據中國駐以色列大使館官網介紹，杜偉在1962年10月出生，為山東諸城人，是法學碩士。他歷任外交部科員、中國外交部歐亞司參贊、中國外交部政策規畫司副司長兼外交部重要文稿起草辦公室主任，以及中國外交部政策規畫司副司長等職位。