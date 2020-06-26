伊拉克破例逮捕數名襲擊美駐伊目標的親伊朗戰士

25日至26日夜間，伊拉克當局下令逮捕了14名向駐伊拉克美國目標發射火箭彈的親伊朗派戰士。在伊拉克近期已經成為美國與伊朗角力的核心場所的背景下，這可以說是一次不同尋常的舉動。

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自去年10月以來，伊拉克境內發生33起針對美國外交人員或軍人的火箭彈襲擊。但前任政府面對美國與伊朗夾擊，反應無力，一直無法捉拿發射火箭彈的人員。5月7日宣誓就職的新總理卡迪米曾承諾要採取堅決行動。25日至26日夜間被派往首都巴格達南部什葉派民兵武裝“真主旅”總部執行逮捕行動的，是伊拉克訓練素質最高、也最親美國的反恐精英部隊。

在美國人看來，以火箭彈襲擊美國目標的肇事者是伊拉克親伊朗的激進派別的戰士，尤其是“真主旅”的成員。 “真主旅”由於其人員之多以及訓練素質之高而被看作是繼伊朗革命衛隊和黎巴嫩真主黨之後，伊朗在中東地區可以依賴的第三支力量。

伊拉克軍方在26日下午才宣布這次逮捕行動的消息，但沒有提及被逮捕者的所屬隊伍。

“真主旅”與伊拉克政府關係曖昧。其行動通常不受伊拉克政府控制，但他們也是納入伊拉克正規安全隊伍的一個親伊朗的民兵聯合體的成員。

不過，該民兵聯合體似乎近期與卡迪米新政府關係有所緩和。而且，該聯合體一名負責人向法新社透露， 14名剛剛被捕的“真主旅”成員 已交由該組織的安全部門審訊。

一名政治學者向法新社表示，美國領導的盟軍對伊拉克軍方的這次逮捕行動非常滿意。

伊拉克新政府6月11日起與美國展開戰略對話，以確定伊拉克境內數千名美國駐軍的去留問題。在此之前，伊拉克議會曾表決，要求美軍撤離。 有消息顯示，伊拉克總理正在為訪問華盛頓做準備。