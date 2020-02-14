新冠肺炎 攻破日本防線?

關於在中國湖北省武漢市發生的新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，2月13日日本國內出現首個死亡病例。另外還出現了多位與中國沒有明確關聯的感染者。日本存在從病毒檢測網中漏掉，感染已經在水面下擴大的風險。有必要確立迎合新階段的檢測和醫療態勢。日本輿論關注日本的防疫系統是否已經遭攻破。

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據日本經濟新聞今天報道，新冠病毒已經突破日本防線？ 據日本厚生勞動省介紹，神奈川縣的80多歲女性1月11日感到乏力，2月1日接受了肺炎的診斷並住院。起初接受了抗生素治療，被疑似患上細菌性肺炎等疾病。但是之後呼吸情況惡化，6日轉移到其他醫療機構，開始使用醫療器械進行輔助呼吸治療。12日實施了病毒檢測，13日死亡後得出了陽性的檢測結果。



據該報道，除了在橫濱海域接受檢疫的游輪上的乘客和乘務員外，日本國內截止12日共確診29位感染者。感染者大多曾在湖北省停留過，其他人也和在湖北省停留過的人及新型肺炎患者存在接觸點。因此，日本厚生勞動省一直試圖通過對類推感染路徑的周邊人員實施觀察，來封鎖病毒。



但是13日公布的感染病例中，死亡的女性、該女性的親屬（出租車司機）和和歌山縣的醫生，則無法類推上述感染路徑。據東京都的消息，出租車司機在被視為新型冠狀病毒潛伏期的14天內“沒有載過外國乘客”。在和歌山縣，居住在縣內的50多歲男性醫生被確認感染。發生肺炎，正在住院，但病情穩定。發病前2周以內未曾前往海外，也沒有確認和來自中國的人有明顯接觸。該縣認為“在國內感染的可能性很高”。該男性醫生任職於濟生會有田醫院。該醫院已停止接納新患者。此外，該醫院的1名男性醫生和就醫的2名患者疑似感染。



據該報道指出，男性醫生1月31日發熱，截至2月7日持續低燒，但3～5日在服用退燒藥的同時繼續工作。10日開始住院，在13日的樣本檢測中確認新型冠狀病毒呈陽性。在千葉縣，在縣內居住的20多歲男性確認感染。自2月2日起維持發熱等癥狀。在發病前2周以內沒有前往海外，同時沒有確認與感染患者的明確接觸。



此次之所以能夠確診感染，可能與日本厚生勞動省擴大了醫療機構報告的對象範圍有關。日本厚生勞動省此前將與湖北省等感染地區存在聯繫作為報告條件，不過2月7日起不再局限於這一標準，發出要求醫療機構靈活實施檢測的通知。



聖路加國際大學大學院公共衛生學研究科科長遠藤弘良指出，“在水面下感染出現擴散也並非不可思議”，同時表示，“在顧及一線的負擔的同時，有必要迅速在日本全國範圍內強化檢查態勢”。



日本經濟新聞指，如果看不到感染路徑的事例接連出現，封鎖將變得困難，日本政府可能需要轉變對策，轉為重點治療重症患者等。