新冠肺炎 新加坡首認經濟或淪衰退

新加坡總理李顯龍周五表示，受新冠肺炎疫情衝擊，新加坡經濟可能步入衰退，並稱未來幾個季度可能遭到“嚴重”打擊。新加坡實際上已禁止所有來自中國的遊客入境，但中國是其最大的遊客來源。因中國經濟由於疫情而遭受大範圍破壞，新加坡的製造業和貿易行業可能也受到衝擊。評論指亞洲其他國家也恐有同憂。

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據路透社今天報道說，受新冠肺炎疫情衝擊，新加坡總理稱該國經濟可能步入衰退。新加坡總理李顯龍說，“衝擊至少在未來幾個季度會很嚴重。這是非常嚴峻的疫情，”李顯龍在發布在其Facebook頁面上的視頻採訪中表示。

據李顯龍在新加坡樟宜機場對媒體表示，“我說不準經濟是否會衰退。有衰退的可能性，但經濟肯定會受到打擊，”李顯龍說，該機場受到疫情影響，航班減少了三分之一。

路透社說，新加坡實際上已禁止所有來自中國的遊客入境，中國是其最大的遊客來源。同時，有一些國家也建議公民避免前往新加坡。在中國以外，新加坡是新冠肺炎感染病例最多的地方之一，確診病例為58個。中國經濟由於疫情而遭受大範圍破壞，新加坡的製造業和貿易行業可能也受到衝擊。

疫情在1月底波及新加坡時，這座亞洲商業中心當時已經顯示出復蘇跡象，經濟成長率從去年創下的10年低點0.7%回升。

新加坡將於周一公布第四季經濟成長數據，經濟分析師估計2020年經濟成長0.5-2.5%的預估範圍將會被修正。政府將於周二推出一系列財政措施，以緩和疫情對經濟的衝擊，一些分析師預測政府赤字將為逾10年來最大。

該報道引據花旗和馬來亞銀行的經濟分析師預計，疫情應對計畫至少需要7億坡元資金。