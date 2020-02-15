伊朗立法大選在即 保守派可能捲土重來

法新社消息，伊朗定於2月21日舉行議會選舉，此次立法大選十分重要，保守派可能捲土重來，使伊朗總統魯哈尼面臨更大的壓力。在美國加大制裁的背景下，伊朗經濟受到嚴重打擊。

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此前根據伊朗憲法監護委員會發布的信息，共有7148名候選人獲得批准，將角逐議會290個議席。此次伊朗的第11屆議會選舉投票將於本月21日舉行。本次選舉共有約5800萬選民，其中男性佔比50.13%，女性佔比49.87%。伊朗議會選舉每4年舉行一次。在2016年2月舉行的伊朗第10屆議會選舉中，改革派與溫和保守派獲得多數議席，打破了自2004年開始保守派一直在伊朗議會佔據主導地位的格局。

伊朗總統魯哈尼上個月就已經號召伊朗民眾要團結一致，積極參加即將舉行的立法大選。他聲稱不要讓美國極限施壓手段妨害到伊朗國內團結。據華爾街日報報道，美國和伊朗官員表示，在致命的新冠病毒疫情爆發後，伊朗最後一個主要貿易夥伴中國的需求突然下降，導致該國原油銷售受創，這使得伊朗在面臨經濟崩潰風險之際迎來了當頭一擊。除原油銷售下滑之外，中國的動蕩也擾亂了伊朗工廠和市場所需的零部件及廉價商品的供應。駐德黑蘭的大宗商品交易員阿米爾利拉維表示：“伊朗經濟形勢已經很糟糕了；現在冠狀病毒疫情正在損害伊朗和中國之間的貿易。”

