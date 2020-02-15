國內疫情聲東擊西 日本大臣坦誠：看不清感染途徑

新冠武漢肺炎疫情在日本擴大，除鑽石公主號以外，多處傳出確診病例，日本厚生勞動大臣加藤勝信表示：今非昔比，已看不清感染途徑。

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中央社報道：日本多處傳出有人確診感染新型冠狀病毒，和歌山縣的醫院15日傳出有醫師、病人確診，院內感染的可能性極高。此外，東京都政府15日表示，新增8起病例其中7例，都是跟13日確診男性計程車司機有關，他們同樣都是參加個人計程車工會分部，在東京的屋形船上舉辦的新年會。



日本厚生勞動省表示，和歌山、愛知、千葉、北海道、神奈川縣至少5個區域已發生無法追查感染途徑的境內感染。厚生勞動大臣加藤勝信15日傍晚在記者會上表示：“就階段來說，此前看得出感染途徑，但現在已經看不清感染途徑了。狀況已和以前不同了。”



16日傍晚，日本政府將在首相官邸（行政中心）召開“新型冠狀病毒感染症專家會議”，為今後疫情擴大做準備，將研議有關人民到醫療機構就診的指針。



本月3日晚間返回日本橫濱港的鑽石公主號因載過一名武漢肺炎確診的香港人，因此船上3700餘人無法上岸，到15日為止，鑽石公主號共針對930人進行檢查，累計確診人數為285人，其中沒癥狀者共73人。



美國政府已決定要派包機載回美國籍人士，美國國內對於日本政府沒能防止疫情擴大一事批判聲浪增大，說該船已成僅次於武漢的世界第2大冠狀病毒聚集處。



