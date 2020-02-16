感染者達408人 日本或成中國大陸以外第二個新冠流行國家

日本厚生勞動省2月16日宣布，在鑽石公主號郵輪上，又發現70名新型冠狀病毒呈陽性的人，從3日開始進行檢查以來，已達355人，到目前為止，日本共對該船內的1219名乘客和船員進行新型冠狀病毒檢查，感染率高達29%,而橫跨日本11都道府縣，所發現的新型冠狀肺炎感染者已達40名，加上乘包機和政府包機回國的日本人中的感染者，在日本全國發現的感染者已達408名，其中有一些感染途徑不明，日本成為中國大陸以外第二個存在着感染途徑不明的國家，也可以說，目前新型冠狀肺炎已經開始在日本流行，日本或成中國大陸以外第二個新冠流行國家。

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日本厚生勞動大臣加藤勝信15日夜，應邀參加出演BS朝日電視的節目，在談到日本國內的現狀時表示：正在出現與以往不同的情況，並表示將在握現狀的基礎上，在16日聽取專家的意見。表示今後國內蔓延將不可避免,要積極防止其擴大。

日本厚生勞動省13日稱，家住神奈川縣的80多歲日籍女性死亡，死亡後的檢驗結果表明，死因為新型冠狀病毒性肺炎，這是日本國內的首個死亡病例。而該女性的女婿是一位70多歲的出租汽車司機，在該女性發病的一周以後發燒，在東京都內就診，發現出現肺炎癥狀後轉院，13日確認為陽性。

據悉，該死亡的女性的新型冠狀病毒肺炎可能是其女婿傳染的，該出租汽車司機參加1月在房屋船中舉行的新年會，其中有接觸過武漢遊客的人，15日，東京都確認，又發現8名新的感染者，都是在這艘房屋船中感染，其中一人為重症，他在12日入院，2月10日曾乘坐新幹線到愛知縣出差。目前在該船中的感染者達9名，這條房屋船成為繼鑽石公主號之後第二條發生集體感染的船隻。

在醫院中也發生了集體感染的病例，日本還首次出現醫師感染的病例,10日，一名日本和歌山縣淺湯市濟生會（位於該縣湯淺町）的醫師被診斷為新型冠狀病毒感染的肺炎入院，而一名在有田醫院就診的70多歲男性及感染肺炎的醫生的一名同事和他的妻子及另外一名入院的患者也感染冠狀病毒。在此醫院的感染者共達5名。