鑽石公主號新冠肺炎疫情嚴重 美加意等政府派包機撤僑

自東京方面消息，目前停靠在日本橫濱港碼頭外進行檢疫隔離的“鑽石公主號”郵輪2月16日再添新冠肺炎病例70宗，累計355例。對於疫情地加重，現已有包括美國、加拿大和意大利等三國政府表示會派包機接回滯留在船 的本國公民。

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曾搭載過一名感染新冠肺炎患者的“鑽石公主號”2月3日晚間返回日本橫濱港後，在碼頭外被日方管理部門要求隔離，之後陸續傳出船上人員確診消息，至今已有355人確診。這一郵輪則大約運載了3700名船員和乘客。就該郵輪的疫情情況，日本厚生勞動省公布，將為船上70歲以上老人進行病毒檢測，通過檢測及觀察的乘客將於周三起獲准下船。日本政府並將於周一舉行專家會議討論具體對策，完善檢測程序以儘早發現患者，及擴充可進行治療的醫療機構等。厚生勞動相加藤勝信稱，新冠肺炎疫情的情況與之前變得不同，難以避免在國內蔓延。

與此同時，“鑽石公主號”郵輪上還滯留有來自多國的外國遊客。美國政府已派遣包機前往當地接回滯留在這一郵輪上的美國公民。據悉，美方此次派往日本的包機已經抵達東京羽田機場，那些自願回國的美國公民在登機前將接受檢疫，並於返回美國後會在軍方設施再進行另一個14天的隔離期，確保未有感染新冠肺炎。而那些決定留在日本國內的“鑽石公主”美國乘客將被要求於3月4日前不得回到美國。此前，日方官員介紹稱，此次針對“鑽石公主號”郵輪人員的隔離將於2月19日結束，該船目前有380名美國籍旅客。日本防衛省表示，估計其中300名美國旅客可以獲准離船，乘坐專車前往羽田機場，登上美國包機。值得注意的是，美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）官員佛奇（Anthony Fauci）最新接受哥倫比亞廣播公司採訪時指，在“鑽石公主號”上，已有40名美國人感染新冠肺炎。

同樣宣布會派包機撤僑的還包括加拿大和意大利當局。加拿大全球事務部此前發表的聲明指，郵輪上的乘客面臨特殊情況，為減輕日本醫療體系的負擔，作出今次決定，正就撤離工作，與日方及船公司緊密合作。聲明又稱，在郵輪上已出現新冠肺炎癥狀的加國人員，不得登機，會在日本接受適當治療；而包機接走的加國公民，將被送往安大略省一個運輸部門的訓練場所，接受14天隔離。此外，意大利外長迪馬約16日在推特上表示：“我國昨天決定派出飛機，把船上的35名意大利人帶回國。”意大利外交部日前確認，在 “鑽石公主號”郵輪上有35名意大利公民，其中包括船長在內25名為郵輪船員。35人在病毒檢測中均呈陰性反應。

此外，“鑽石公主號”郵輪上還有21名港人確診新冠肺炎病例。香港特區政府保安局發言人15日介紹稱，將安排包機免費接載停泊在該郵輪上接受檢疫的香港居民，在獲准離船登岸後儘快返港。另據香港電台最新報道，民建聯立法會議員鄭泳舜已抵達東京，協助滯留“鑽石公主號”的港人。他說已收到求助港人通知，船上有人替他們檢測，希望特區政府額外安排多一班包機，接載滯留港人，令乘客不用密集乘坐，減低交叉感染風險。鄭泳舜稱，明日會前往郵輪停泊的橫濱大黑碼頭，將防疫物資及香港旅客委託的藥物和日用品，送往船上。