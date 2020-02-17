美籍郵輪「威士特丹號」查證新冠肺炎確診 洪森仍令招待船客游金邊

美籍郵輪「威士特丹號」停靠柬埔寨後，傳出已下船乘客驗出武漢肺炎確診，但數百名乘客早已四散各地難以追蹤。柬埔寨當局今天還招待部分乘客游首都金邊市區，令防疫雪上加霜。

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據法新社今天報道說，威士特丹號陷疫情疑雲，柬埔寨仍招待乘客游金邊。威士特丹號（Westerdam）在海上遊盪2周後，13日終獲親北京的柬埔寨政府准許停靠西哈努克港（Sihanoukville），首相洪森（Hun Sen）隔天還持玫瑰花迎接乘客下船，他的態度也受到美國總統特朗普歡迎。

然而，一名83歲美籍乘客15日晚間抵達馬來西亞時遭到攔截，昨天確診感染武漢肺炎，令人擔憂病毒已隨行蹤各異的威士特丹號下船乘客四散全球。儘管如此，柬埔寨當局今天下午仍招待數10名等待搭機離境的威士特丹號乘客搭巴士游金邊。

其中一名乘客柯比（Christina Kerby）坦承，她「很驚訝」自己還未獲確認未感染病毒，就能參加金邊旅程。據柯比告訴法新社：「我（在美國的）家裡有幼童，如果我帶有病毒，我不想冒着感染他們或周遭任何人的風險。」

該報道說，柬埔寨親政府媒體刊出的照片顯示，參加金邊巴士游的威士特丹號乘客面帶微笑比贊，且全都未戴口罩。柯比也說，他們沿途見到大批媒體，她「沒料到有這樣大陣仗」。

威士特丹號目前仍停靠在西哈努克港，船上還有233名乘客與747名工作人員。柬埔寨當局曾允許乘客依飛機訂位情形分批下船，但船上人士目前告訴法新社，他們已不準下船。

一名西哈努克市發言人今天表示，當局正對威士特丹號上所有人進行檢疫，在完成前所有乘客都不會下船。