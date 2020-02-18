全球最重感染郵輪鑽石公主號檢測完畢 各國撤旅文在寅獨派專機接人

據日本政府今天說，停泊在橫濱港的郵輪鑽石公主號上所有乘客和工作人員現已完成新冠肺炎檢測。日本厚生勞動大臣加藤勝信今天重申，檢測呈陰性的乘客明天將獲准下船。該船目前確診人數約454人，因應日方宣布明日隔離將解除，各國將陸續派出包機接回自家公民，其中傳韓國派出總統專機接人。

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據法新社今天報道說，日本政府今天說，停泊在橫濱港的郵輪鑽石公主號上所有乘客和工作人員現已完成新冠肺炎檢測。

據日本厚生勞動大臣加藤勝信今天重申，檢測呈陰性的乘客明天將獲准下船。他告訴媒體：「我們已為（船上）每個人做檢測。有些結果早已出爐…檢測結果沒有問題的人員，我們準備19日起讓他們下船。」他說，讓人員下船作業會花2、3天。

報道說，但曾與確診感染武漢肺炎者密切接觸的人，將繼續隔離14天，從最後一次接觸日期起算。

鑽石公主號因爆出1名80歲香港男子下船後確診感染武漢肺炎，本月3日起在橫濱港隔離14天。目前累計確診病例已達454起，患者已送地方醫院治療。

據聯合新聞網今天說，新冠肺炎來勢洶洶，截至目前為止鑽石公主號上確診病例達454例，美國17日率先派出兩架包機接回國民，鑒於14天隔離期將在明日結束，包含灣、香港、加拿大、意大利、澳大利亞等國政府皆準備派出專機，陸續接回自家公民。

鑽石公主號上乘客加船員共有3700人，據悉目前已經篩檢了1723人，有454人確診，其中包含189例無癥狀，據悉乘客分別來自50多個國家和地區，各國政府目前正積極安排專機，盼儘快接回國民。

台灣政府部分，根據交通部表示，華航班機已做好準備，隨時可以出發執行任務，待外交部、衛福部與日方協調細該報道說，節，而中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天則透露，我國已提飛航申請，希望接回郵輪鑽石公主號上台灣人。

香港方面港府日前則是宣布，已安排兩架包機，於明（19）晚接回350名無確診港人，預計最快20日抵達香港，此外，對於船上的5名澳門居民，香港保安局長李家超指出，如果這5名澳門居民想撤離，港府同樣能給予協助，至於暫時無法回港的民眾，會安排人員留在當地，給予幫助。

該報道稱，韓國政府目前在協商中，預計最快在今晚派出韓國總統專機（空軍3號）接回公民，加拿大政府則已和日方協調完成，今晚包機將會載離國民，飛往加拿大東部的空軍基地

澳大利亞預計19日派出包機接回船上的澳洲公民，屆時他們將會被帶至屬於熱帶氣候的澳洲北部地區，且同時也提供機上空位給新西蘭人，這些新西蘭人將在達爾文轉機回到新西蘭。

鑒於新冠肺炎持續擴大，各國政府皆嚴正以待，這些鑽石公主號的乘客即使包機回國後，也需要接受14天隔離。