安倍稱就日朝船隻相撞向朝方提出抗議

有關一艘朝鮮漁船與日本水產廳漁業執法船相撞，於7日上午9點30分左右沉沒之事，日本首相安倍晉三10月8日在參院全體會議上答疑時指出，已通過北京的外交渠道向朝鮮方面提出抗議。

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安倍指出：政府將繼續為了防止外國漁船在我國專屬經濟區進行違法作業，毅然加以對應。

安倍還在回答質詢時指出：由於沒能確認沉沒的漁船是否違法作業，沒有對船員們採取拘留等強制措施。

發生衝突的場所是日本石川縣能登半島西北約350公里的海面，屬於日本專屬經濟區“大和堆”海域附近。日本方面稱：在朝鮮漁船與日本水產廳漁業執法船相撞的時候，日本水產廳執法船“大國”正向該朝鮮船隻用音聲等發出要求其退出該海域的警告，而朝鮮漁船急遽接近“大國”並急遽轉彎，因此使兩船相撞。

此漁船相撞後損傷嚴重，日本方面7日報道說，船上有20人落水，經過確認有60人落水，日本方面將落水的60人全部救了上來，並已送到其他的朝鮮船隻上。

2018年，日本海上保安部門曾對約1600艘朝鮮漁船發出退出該海域的警告,而現在正處於烏賊捕撈期，今年到目前為止，進入該海域的朝鮮船隻達1060艘。日本海海上保安部門每次都會向這些船隻發出退出該海域的警告，並經常和這些朝鮮船隻對峙。