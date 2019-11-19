中美貿易雖好消息不多 股市卻信自嗨

儘管媒體報道說，北京擔憂與美國達成貿易協議的可能性，但由於投資人押寶中國與美國可望敲定有限度協議，美國華爾街股市收盤再創新高，帶動亞股今天普遍走揚。法新社說，近幾周全球股市普遍持續走高，市場瀰漫著美中兩大經濟體終將敲定有限度協議的樂觀氛圍。

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據法新社今天報道，受美中可望敲定協議樂觀氛圍激勵，亞股普遍收高。香港股市上周下跌約5%後，交易商進場回補，使得港股昨天上漲1.4%，今天又延續漲勢勁揚1.6%。不過，當地部分地區持續爆發抗爭，尤其香港理工大學的暴力對峙，仍令人擔憂。

報道稱，因看好假期購物旺季與下周黑色星期五的血拚日，華爾街股市3大指數收盤創新高，激勵亞洲的交易商。

近幾周全球股市普遍持續走高，市場瀰漫著美中兩大經濟體終將敲定有限度協議的樂觀氛圍。這份有限度協議屬於更廣泛協議的一部份。不過樂觀的坦途中仍有顛簸，而最新的變數則是昨天美國財經媒體CNBC報導，因美國總統川普無意撤銷關稅，中國方面對於敲定這份協議的可能性感到悲觀。

據該報道說，儘管如此，上海股市今天上漲0.85%，雪梨股市上漲0.62%，台北股市上漲0.49%，而威靈頓與馬尼拉股市分別上漲0.18%及0.4%，雅加達與孟買股市也上漲。

不過東京股市收盤則跌0.53%，新加坡股市跌0.61%，首爾股市跌0.34%，曼谷股市也小幅下挫。