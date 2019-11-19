對美中貿易協議仍存疑慮 亞洲股市漲跌不一

亞洲股市周二漲跌不一，又是等待美中貿易協商進展明確消息的一天，使得投資者沒有太多交易的動力。MSCI明晟亞太地區(除日本)指數小漲0.2%，對中國採取刺激措施的憧憬提振上海藍籌股上漲0.8%，香港股市恆生指數上揚1%。

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但日本日經指數跌0.2%，韓國Kospi 200指數跌0.3%。澳洲S&P/ASX 200指數漲0.4%。台北股市周二開高走高，收盤漲56.62點，為11656.40點，漲幅0.49%，成交金額新台幣1211.95億元。加權指數開盤為11608.48點，盤中最高11656.40點，最低11576.79點；不含金融股指數9846.77點，漲54.72點。

路透社分析說，隔夜美股道瓊斯工業指數收盤價創歷史新高，但由於對美中磋商進展的悲觀情緒蔓延，漲幅較小。19日東京股市空方佔優，大盤下跌一度超過170點。在香港當局與示威隊伍持續對立的情況下，美國國會加強批評香港當局的行為“或將成為美中關係的火種”（大型券商人士語），這種看法也令投資者信心受挫。不過，香港股市保持堅挺，給日經指數提供了支撐。

另一方面，特朗普政府發布了一項新的90天許可延期令，允許美國公司繼續與中國華為進行業務往來，這又暗示美國方面伸出了橄欖枝。不過，這兩個小插曲都沒有使美中談判進展更加明朗，而本周黯淡的交易情況表明，圍繞貿易戰即將得到解決的樂觀情緒已開始枯竭。

一名瑞穗銀行駐新加坡亞洲財務部門經濟與策略主管稱焦點默認放在中美解決貿易戰的努力方面，“人們對於中美是否可以達成第一階段協議仍有一些疑慮...我認為懷疑點在於，現在要解決的問題比最初想象的要多得多。”貿易爭端的下一個截止日期是12月15日，屆時美國將對部分中國輸美商品徵收新一輪關稅。