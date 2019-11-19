疑特朗普獅子大開口 韓美防衛費談崩了

據韓國外交部指出，韓國與美國官員有關分攤駐韓美軍費用的談判已在周二破裂。美國要求韓方分擔50億美元，引發韓國社會公憤。不過美國官員尚未公開證實這個數字，但特朗普之前說，美國在韓國境內和周邊的駐軍所提供的“保護值50億美元”。

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據路透社今天報道說，美國要求韓國支付50億美元引公憤，美韓防衛費談判破裂。在美韓66年的盟友關係中，此次談判破裂是罕有的雙方公開鬧僵，互相指責對方無意達成公平合理的軍費分攤折衷協定。

據韓國外交部稱，“我方立場是，這應該符合過去28年來獲美韓同意互可接受的防衛費分擔特別協定(SMA)框架，” 韓國外交部還稱。“美方認為應藉由設立新項目大幅提高國防支出份額。”

美方首席代表德哈特(James DeHart)稱，美方提前結束了談判，以“給韓方一些重新考慮的時間，我希望根據我們的大聯合精神，提出新提議，使雙方朝着達成一份彼此都能接受的協議的方向努力。” 據德哈特介紹情況時說，“遺憾的是，韓方談判團隊提出的提議沒有回應我們呼籲公平和對等分擔額的要求。”

韓國媒體援引未具名外務省官員的話報導，在美韓談判開始約一小時後，雙方談判代表便離席而去，而原定安排是談判將持續一整天。

報道引述韓國議員稱，美國官員尋求韓方每年支付多達50億美元，是今年韓方同意支付的1.04萬億韓元(8.96億美元)的五倍多。美國官員尚未公開證實這個數字，但特朗普之前說，美國在韓國境內和周邊的駐軍所提供的“保護值50億美元”。