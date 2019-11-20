中美貿易戰酣 日眾院批准日美貿易協定 並指禁止國家要求企業公開密碼

削減和撤銷日美雙方關稅的日美貿易協定批准案在11月19日的日本眾議院全體會議上，憑藉自民、公明兩黨等的多數贊成獲得通過，將送交參議院進行審議。此外，規定電子商務交易規則等的日美數字貿易協定批准案也獲得通過。如果經過參議院審議，兩個協定將在本屆日本國會上獲得通過，於2020年1月1日生效。

廣告 繼續瀏覽後續

據日本經濟新聞今天報道說，日本眾議院通過日美貿易協定。此協定如果稍後經過參議院審議，兩個協定將在本屆日本國會上獲得通過，於2020年1月1日生效。

貿易協定生效後，日本從美國進口牛肉的關稅將從目前的38.5%分階段下調，到2033年度將降至9%。首先，將於2020年1月1日降至與當時跨太平洋夥伴關係協定（TPP）相同的稅率。之後，將按照與跨太平洋夥伴關係協定相同的步調下調稅率。對豬肉便宜部位徵收的從量稅到2027年度將從1千克482日元降至50日元。

報道稱，關於從日本向美國出口的產品，對空調零部件徵收的1.4%關稅將在協定生效之際撤銷。雙方還將就汽車和汽車零部件的關稅撤銷繼續磋商。

在數字貿易協定方面，將禁止國家要求企業公開密碼。

日本內閣兩位閣僚的辭職導致兩個協定在眾議院的審議延遲。日本政府和執政黨將加緊推進參議院審議，力爭在12月9日本屆國會閉幕前通過。