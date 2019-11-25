日本關注香港局勢 安倍與王毅舉行會談

針對香港進行的區議會議員選舉，日本官房長官菅義偉在25日的記者會上指出：香港對於我國來說是具有緊密的經濟關係和廣泛的人員交流的重要的夥伴，繼續在一國兩制的基礎上讓自由、開放的香港持續繁榮是很重要的。

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日本NNN電視台指出：受到示威者支持的民主派確實取得壓倒性的勝利，將對今後對政府的抗議活動產生很大的影響。

日本首相安倍晉三11月25日午前與來日出席二十國集團外長會議的中國國務委員兼外交部長王毅舉行會談，就香港局勢與明年春天中國國家主席習近平作為國賓訪日交換了意見。

在會談中，在提及明年春天習近平訪問日本時安倍指出：希望兩國共同努力，使習主席的訪日成為符合日中新時代的有意義的訪問。

王毅指出：中日關係能夠重回正常軌道，安倍首相發揮了重要的作用。

在會談中，安倍與王毅談到香港局勢，指出在一國兩制的基礎上，讓自由、開放的香港持續繁榮是很重要的。王毅指出：中國在香港問題上堅持一國兩制的一貫的立場。

在談及擬12月下旬於中國四川省成都舉行日中韓首腦會談時王毅指出：這是中日高層次交流的重要機會。

王毅今天與安倍晉三會談後對記者談及香港問題時說，區議會選舉還沒有最終的成績，大家應等待最終結果。

王毅說，可以明確指出，無論發生什麼情況，香港是中國的一部分，是中國的特別行政區。任何在香港製造混亂，或甚至破壞香港穩定與繁榮的企圖都不會成功.

在安倍與王毅會談之後，舉行了由日本外相茂木敏充和王毅分別擔任各方主席的日中高級別人文對話。兩國政府25日還簽署了以恢復日本產牛肉對華出口為前提條件的《動物衛生檢疫協定》。

據悉，王毅還將在12月訪問韓國，這次訪問將在日中韓三國首腦會談之前將進行，這是2015年3月以後中國外長的首次訪韓，韓國在2016年接受美國的協助在國內部署薩德反導彈系統以來，中國外長的停止了對韓國的訪問。