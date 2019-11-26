羅馬教皇訪日貫徹反核立場

從23日開始訪問日本的羅馬教皇方濟各，26日結束了對日本的訪問，從羽田機場飛離日本。

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26日午前，方濟各在日本東京的上智大學發表演說，表示對所有的日本人對他熱情洋溢的歡迎表示衷心的感謝。

25日，日本各界歡迎方濟各訪問日本的大規模彌撒在東京巨蛋舉行，約有5萬人參加。方濟各在訪問廣島和長崎時呼籲徹底廢除核武器，他在25日與東日本大地震災民會面時則強調，和平利用核能也伴隨着“巨大危險性”，對原子能的繼續使用表示擔心，他說：我們是地球的一部分，環境的一部分，所有一切都是互相關聯的，首先是天然資源的使用，而且有關將來的能源來源，需要作出有勇氣的重大決斷。2015年，他引用《聖經·舊約》中的巴比倫塔為例指出“（人類）打算建造通天之塔，其實是試圖招致自身的毀滅。”羅馬教廷（梵蒂岡）未曾就核電站表明立場。但是有輿論認為教皇這番話暗示着福島核事故和1986年的切爾諾貝利核電站事故等給人類帶來的災難，對人類發展核能能源，無限榨取自然敲響了警鐘。

教皇日本時間25日晚與日本首相安倍晉三舉行會談，然後在首相官邸大廳中召開的與首相及各國大使的集會中發表講話時言及在廣島、長崎投下核武器一事，他指出：為了使破壞不再重演，為了阻止悲劇的再來，願意推進必要的所有的斡旋工作。

日本德仁天皇25日在皇宮宮殿會見了羅馬教皇方濟各。天皇表示：“很高興能與您見面”，“您訪問了長崎、廣島，今天還與東日本大地震的災民會面，謹表示衷心的感謝”。