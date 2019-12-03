金正恩重建祖先發祥地 為三池淵新城剪綵

朝鮮領導人金正恩12月2日在中朝邊境附近為剛竣工的新城三池淵新城剪綵。三池淵有朝鮮“革命聖地”之稱，行政區域包含象徵金正恩家族“白頭血統”的白頭山，是朝鮮宣傳當中金正恩之父金正日的誕生地。金正恩要把這裡建成一個社會主義的城市烏托邦。

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平然斥巨資重建的三池淵新城是中朝邊境省份的首府。新城內有一座介紹革命活動的博物館和一個冬季訓練的體育場。還有一萬所居民住宅和一個藍莓罐頭和馬鈴薯加工場。這兩樣東西是當地盛產的土特產。

三池淵新城建設項目佔地數百公頃，包括修建一條通向惠山市(Hyesan)的鐵路。金正恩本人深度參與這座城市的翻修項目。他曾多次親臨監工。今年10月他在白頭山上騎馬奔馳的照片，被認為是在視察此地時拍的。

據法新社引述朝中社周二的電稿介紹，金正恩將身心撲在革命聖地三池淵的建設上面，他要把這裡建設成一個社會主義的城市烏托邦。

聯合國因朝鮮開發核武器和彈道導彈而多次通過決議對平壤實施經濟制裁，嚴重影響了朝鮮的經濟活動。而朝中社則表示，三池淵的建設展現了朝鮮抵抗制裁的韌性。朝中社說，儘管有困難，朝鮮人民仍然朝着自己選擇的道路堅定不移的向前走。

法新社說，在今年二月河內特金會失敗之後，此時正值美朝談判陷入僵局。據韓聯社說，金正恩每臨政治外交重要關頭，都會造訪這裡，做出重大政治決斷。

2017年11月29日朝鮮發射洲際導彈“火星-15”並宣布完成核武裝後，金正恩於同年12月造訪三池淵和白頭山。在朝美無核化磋商進入僵局的今年10月，金正恩騎白馬登白頭山時強調說：敵人越是壓迫，我們越要拿出自力更生的精神活得更好。

昨天出席三池淵竣工儀式的朝鮮高官包括：朝鮮國務委員會第一副委員長兼最高人民會議常任委員會委員長崔龍海、國務委員會副委員長樸奉珠、內閣總理金在龍、勞動黨副委員長吳秀容、內閣副總理董正浩等陪同出席。

崔龍海在致辭時表示，三池淵郡邑地區建設完工展現出黨和人民渾然一體不可抗拒的威力以及朝鮮自主發展的無窮潛力。他要求積極推進邑地區第三期工程，爭取在勞動黨建黨75周年前完工。