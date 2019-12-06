韓國再向朝鮮提供巨額人道經濟援助

韓國政府6日舉行第309次南北交流合作促進協議會會議，並審議通過了向世界衛生組織“朝鮮母子保健援助項目”提供500萬美元的方案，相關預算將從南北合作基金中畫撥。部分觀點質疑在朝鮮加劇軍事緊張的情況下予以援助並不妥當。

廣告 繼續瀏覽後續

據韓聯社今天報道說，韓擬通過世衛組織對朝提供500萬美元保健援助。這筆款項將用於評估朝鮮產科·兒科醫院及醫科學院、開展醫療教育培訓及配備其所需應急手術裝備等。

據統一部表示，世衛組織一直與韓國政府討論重啟2014年停擺的該項目，並已與朝方充分討論相關事宜。政府將儘早辦理相關程序，期待該項目能降低朝鮮嬰幼兒和產婦死亡率。

據聯合國兒童基金會（UNICEF）2017年發布的數據，朝鮮不滿五周歲兒童死亡率為15‰，達到韓國的近5倍。2015年世衛組織發布的統計顯示，每10萬名朝鮮婦女中就有82人因妊娠病死於孕產期，達到韓國的7倍多。

該報道說，這是文在寅政府成立以來第三次通過國際組織對朝提供援助。2017年9月，政府決定為世界糧食計畫署（WFP）和聯合國兒童基金會援助朝鮮嬰幼兒和孕婦等弱勢群體的項目提供800萬美元，今年交付了善款。6月，政府決定通過世界糧食計畫署向朝提供5萬噸大米，並彙款1177.4899萬美元，但是朝方拒受援助。

該報道說，部分觀點質疑在朝鮮加劇軍事緊張的情況下予以援助並不妥當。統一部則表示，政府堅持對朝人道主義援助與政治無關的基本立場，明年將穩步推進對朝援助項目。

另外，保健福祉部旗下韓國國際保健醫療財團的“朝鮮兒童及殘疾人援助項目”也獲得通過。