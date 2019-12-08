海灣緊張 日本邀訪伊朗 特朗普要分享結果

美國總統特朗普顯示不反對日本邀請伊朗總統魯哈尼訪問東京，致使日本推動的伊朗領導人訪問可以安排日程。消息說，美國方面要求日本與美國分享斡旋結果。美國總統特朗普自說願意與多國包括伊朗，朝鮮等國良好談判，但遭到奚落。

廣告 繼續瀏覽後續

據共同社今天報道說，美國同意伊朗總統訪日，要求日本共享結果。共同社說7日獲悉，關於日伊兩國政府協調的伊朗總統魯哈尼訪日一事，美國已向日本政府傳達了同意的意向。美國要求日本首相安倍晉三與魯哈尼舉行首腦會談後共享結果。由於取得與伊朗對立並被認為對魯哈尼訪日態度謹慎的美國特朗普政府的理解，魯哈尼訪日一事確定能夠實現。時間將以本月20日為主進行協調。多位外交消息人士透露了此事。

這是繼2000年10月時任伊朗總統哈塔米訪日後，伊朗總統時隔約19年再度訪日。

該報道說，美國在核問題上正對伊朗加強軍事壓力。據分析，此前美國可能成為實現魯哈尼訪日的障礙，但後認為通過日本掌握伊方關於對美關係的想法乃是上策。據外交消息人士稱，美國政府高官通過外交渠道告知日方同意。美國的意見已彙報給日本政府幹部。

據報道稱，安倍希望通過實現伊朗總統訪日，在美國與伊朗之間起到橋樑作用，發揮存在感。能否推進自主的斡旋外交以緩和中東緊張，日方的協調能力或經受考驗。安倍考慮在與魯哈尼的會談中，傳達對於伊朗反對美國制裁、推進分階段脫離核協議的現狀表示擔憂，要求其遵守協議。此外還將就向中東派遣海上自衛隊一事進行說明。

本月3日，作為魯哈尼特使訪日的伊朗副外長阿拉格齊與安倍會面，傳達了魯哈尼的訪日意向。

據日本外相茂木敏充在6日的記者會上表示：“作為與美國是同盟關係、與伊朗也保持長期友好關係的日本，能起到什麼作用？希望切實探討、繼續作出具體的外交努力。”