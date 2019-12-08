自擂更遠更厲害 朝鮮稱發射極重大導彈試射

朝鮮駐聯合國官員剛表態絕不會與特朗普商討朝鮮去核，朝鮮就宣告試射了及其重要的新型導彈。軍事評論指，朝鮮可能改進導彈發射推進器與導彈威力方面技術。朝鮮領袖金正恩是否現場指導發射，消息未提。

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據韓聯社今天報道說，朝鮮稱昨在西海衛星發射場進行極其重大試驗。該報道稱，朝鮮官方媒體朝中社8日報道稱，7日下午在平安北道鐵山郡的西海衛星發射場進行了極其重要的試驗。西海發射場與洲際導彈項目息息相關，朝鮮發出年底期限後，促美改變態度的壓力進一步加大。

據該報道，朝鮮國防科學院發言人稱，已向黨中央報告有着重大意義的此次試驗的成果，這一重大試驗將在不久後為提升朝鮮民主主義人民共和國的戰略地位作出貢獻。但發言人沒具體說明試驗內容，而黨中央指的是國務委員會委員長金正恩。

報道稱，鐵山郡東倉里有衛星發射場和發動機試驗場，金正恩已於去年9月的平壤文金會上承諾採取永久性地關閉上述設施的無核化措施。此次試驗可能與衛星運載火箭或洲際導彈發動機有關，因為這一消息是由負責研製新武器的國防科學院發布的，而且影響到“朝鮮的戰略地位”。

據慶南大學遠東問題研究所教授金東燁指出，朝鮮已經成功發射可打擊美國本土的火星-14、火星-15洲際導彈，但尚不擁有洲際導彈固體燃料，此次可能進行了固體燃料發動機的燃燒試驗。