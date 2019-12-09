金正恩導彈極其重大試射或試圖嚇唬特朗普

朝鮮聲稱已經在其飛彈發射場進行了一次“非常重大的”試驗。多位專家周一表示，衛星影像顯示朝鮮測試了一種火箭引擎。評論指朝鮮因認為美國在談判時缺乏彈性而深感挫折，要求美國在年底期限之前改變其政策，否則領導人金正恩可能會走上“新道路”。朝鮮頻繁試射導彈，顯示加大對特朗普施加壓力與恐嚇。

廣告 繼續瀏覽後續

路透社今天報道引述專家評論，指衛星影像顯示朝鮮重大試驗可能是測試火箭引擎。

朝鮮中央通訊社周日稍早報導稱，在西海(Sohae)衛星發射場舉行了一次“非常重大的”試驗。美國官員曾表示，朝鮮已經承諾關閉該發射場。朝鮮中央通訊社稱這次重大試驗結果對即將再次改變朝鮮的戰略地位發揮重要作用，但並未說明其測試的是什麼項目。先前這個場地是用來向太空發射火箭及衛星。

據分析師Jeffrey Lewis表示，Planet Labs周六拍攝的商用衛星圖像顯示，車輛及設備可能是用來進行火箭引擎實驗，周日早上拍到的圖像則顯示出進行過測試的跡象。

分析師Jeffrey Lewis表示，“12月7日出現的車輛及物品是為了執行這次測試，”Lewis目前是加州Middlebury Institute of International Studies的東亞非擴散項目的主管。他說，“這些車輛及物品在12月8日幾乎都已經消失，但地面看起來有測試尾氣留下的印跡。”

路透社說，周一被問及是否是發動機試驗時，韓國國防部發言人未予證實，稱正在與美國情報機構進行場地監控和詳細分析。一些韓國專家稱，朝鮮可能試驗了一種固體燃料火箭發動機，這可以讓朝鮮部署更容易隱藏、部署起來也更快的洲際彈道導彈(ICBM)。

據首爾一名外交消息人士認為，“他們可能很想看一下ICBM固體推進劑火箭發動機的推力和工作時間。”在首爾慶南大學執教的前韓國海軍軍官Kim Dong-yub也表示，朝鮮可能試驗了固體燃料發動機，因為該國一直想從液體燃料轉向固體燃料。

據路透社說，儘管兩年來的種種努力，以及金正恩和特朗普史無前例的三度會面，但有關朝鮮核武及彈道導彈庫的未來的談判仍陷入停滯。金正恩的新道路到底為何目前還不明朗，目前對於這位朝鮮領導人及其核心圈的想法，外界仍難直接看透，然而朝鮮官媒連串報導對最後期限發出的警告仍不容忽視。

報道引述STIMSON中心的北緯38度網站執行編輯JENNY TOWN評論說，朝鮮若有大動作，例如試射ICBM(洲際彈道導彈)或發射衛星，也不足為奇，即便是在年底前。另一方面，如果朝鮮採取過分的挑釁性動作，則可能會失去中國和俄羅斯的支持，這不符合朝鮮持續發展經濟的更大目標。因此，取決於朝鮮對中國和莫斯科紅線的理解，他們可能仍然會避免核武器試驗這樣的事情，以保持他們所能夠建立起來的合作安排。

據韓國前國家安全副顧問、外交部第一次官(副部長)趙太庸認為，大致上有三個選項-核試驗、導彈試驗，和傳統挑釁。核試驗和洲際彈道導彈(ICBM)試驗風險太高，因為這樣特朗普就不能再吹噓朝鮮沒有再進行重大試驗，而且這兩者中的任何一種試驗會導致聯合國安理會再次出台決議，尤其是核試驗可能引發中國的強烈反對。因此，他們或許採取常規手段，比如在西海對韓國進行軍事挑釁，但這對於特朗普或其他人並不奏效。因此，朝鮮很可能選擇進行導彈試驗，可能是潛射彈道導彈（SLBM）或中程彈道導彈（IRBM），或者是可以偽裝作衛星發射的遠程彈道導彈。

據符拉迪沃斯托克(海參崴)遠東聯邦大學教授ARTYOM LUKIN指出，"我還記得去年6月與來訪的一名朝鮮官員的對話，他尖銳地問道如果朝鮮沒有獲得美國放寬制裁、從而採取“強硬行動”時，俄羅斯會有何反應？我回答說，若朝鮮情勢升級，俄羅斯基本上會跟從中國的反應。我目前仍持這樣的看法。最耐人尋味的問題是，平壤是否得到了北京方面的同意，升級與美國的對抗。我們無從得知。但我的假設是，如果金正恩發射遠程飛彈，中國不會介意。核試驗則是另一回事--如果朝鮮恢複核試爆，我認為中國會不高興。"

