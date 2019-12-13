安倍稱要與習近平一起承擔起對亞洲和世界的責任

日本首相安倍晉三在13日午後在東京發表講演時談及將在月末舉行的日中首腦會談，安倍指出：應該擔負起對亞洲和世界和平及安定的重大的責任，在這一認識上我和習近平主席取得了共識，並將明確地表示這一點。

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另外，最近，針對中國國家主席習近平明年春天作為國賓訪日的計畫在自民黨內等日本國內保守派中出現了越來越強的反對聲音，認為在混亂的香港局勢和新疆問題等為解決之前不應該以國賓形式接待習近平訪日。

日本國民民主黨的前原誠司在對政府諮詢主旨書中指出針對在中國的新疆維吾爾族自治區一些狀況指出：保障基本人權在中國也是重要的，我們對此很擔心並很關注。

為此日本政府在13日的閣僚會議上，決定了有關明年春天習近平訪日的答辯書，指出：以國賓招待的方針不變。

答辯書指出：日本政府向中國政府指出了自由、開放的香港的繁榮的重要性。

中共中央、國務院13日上午在南京隆重舉行2019年南京大屠殺死難者國家公祭儀式。中共中央政治局委員、中宣部部長黃坤明出席並講話。

黃坤明一方面指出，南京大屠殺慘案是駭人聽聞的反人類罪行，是人類歷史上十分黑暗的一頁，日本侵略者犯下的累累罪行，永遠釘在了歷史的恥辱柱上，鐵證如山，不容篡改。

黃坤明又指出，當今世界正經歷百年未有之大變局，中日兩國都進入發展的新時代，雙方共同利益和共同關切日益增多，兩國關係面臨新的發展機遇，雙方應以史為鑒、面向未來，共同致力於構建契合新時代要求的中日關係，凝聚共識、增進互信，推動中日關係始終沿著和平、友好、合作的正確軌道持續向前發展。

日方有面有輿論認為：最高領導人習近平沒有參加，黃坤明的講話對日本方面的批判也是比較低調的，是顧及到了目前日中關係的新局面。