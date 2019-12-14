朝鮮聲稱再次進行了“重大試驗”

朝鮮官方媒體稱，朝鮮再次進行了“重大試驗”。朝中社周六引述朝鮮國防科學院發言人的話說，前一日晚10點41分至48分在西海衛星發射場再次進行“重大試驗”。發言人稱，近來接連取得的國防科學研究成果將運用於進一步加強核戰爭威懾力。

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有分析認為，朝方在美國對朝代表、副國務卿被提名人比根訪韓前夕進行“重大試驗”，或進一步加大對美施壓力度。另有觀點認為，朝方或不再期待美方改變態度。

朝鮮雖然沒有具體說明此次試驗的種類和意圖，但從朝方在7日的試驗結束後強調“朝鮮的戰略地位”，此次提及“核戰爭威懾力”的情況來看，這次試驗很可能是為了測試洲際彈道導彈發動機，而非為了試驗人造衛星運載火箭。二者的核心技術相同，區別只在於搭載的是衛星還是彈頭。根據韓國情報機構對朝方7日進行“重大試驗”的研判，朝方進行的或是用於洲際彈道導彈的液體燃料發動機試驗。

朝中社本月8日也曾報導，朝鮮7日下午在西海衛星發射場進行了極其重大的試驗，這一重大試驗將在不久後為提升朝鮮的戰略地位作出貢獻。另外，比根將從15日起對韓國進行為期3天的訪問，16日在首爾會見韓國外交部韓半島和平交涉本部長李度勳。