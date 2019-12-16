媒體驚說馬哈蒂爾或任上至2030年

高齡94歲的馬來西亞首相馬哈蒂爾10日表示，或許會在明年11月馬來西亞主辦的亞太經濟合作組織（APEC）高峰會後，做好政權交接的準備，但他近日再度回應此事，外媒解讀他不排除執政到2030年。

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據自由時報今天引述外媒說：高齡94歲馬哈蒂爾不排除再執政11年。

消息引述《俄羅斯衛星通訊社》報道，馬哈蒂爾2018年當選馬來西亞首相時，曾承諾2020年解決完前朝政府遺留的問題後就會下台，但他14日對此指出，若民眾渴求，他計畫多坐2年首相大位，他記得自己許下的諾言，卻也點出現在面臨許多非常嚴重的問題，需要更多時間解決。

據馬哈蒂爾說，政府之前希望趕在2020年前，替馬來西亞落實經濟改革，但目前預估會延遲到2025年到2030年才會完成，目前上任1年半已經解決不少問題，此時若是改朝換代，恐替大馬增添不穩定性，自由時報指外媒因此解讀，此說法似乎意味着被政府廢棄的“2020年願景”，替換成“2030年共同繁榮願景”。

報道稱，馬哈蒂爾強調，不能保證誰來繼任會是最好的人，但是已經選定了繼任者，儘管他屬意的繼任者、前副首相安華（Anwar Ibrahim）與他關係起伏不定，但馬哈蒂爾說，他們兩人一致認同，馬國的需求大於他們的個人感受，“因此，我們決定忘記過去，集中精力發展這個國家，這比我們的爭吵更為重要。”