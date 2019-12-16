朝鮮去核談判 美國與韓國突顯立場一致催平壤

美國敦促朝鮮就去核恢復談判。正在首爾訪問的美國朝鮮政策特別代表比根16日與韓國的朝鮮半島和平交涉本部長李度勳舉行會談，之後罕見地在韓國外交部召開聯合記者會，呼籲朝鮮停止挑釁行為並重返無核化談判桌。比根批評平壤的談判要求充滿敵意並且毫不必要。沒有消息報告朝鮮是否接觸比根。

廣告 繼續瀏覽後續

據共同社今天報道，美韓罕見舉行聯合記者會，呼籲朝鮮重返無核化談判桌。關於朝鮮將年底設定為談判期限，比根表示“美國不存在期限”，表明了這並非束縛美國的想法。

對於朝鮮高官等反覆批評美國等發言，比根表示不快稱“充滿着對美國、韓國與日本的敵意”，強調“現在正是推進無核化的時候，還不算晚”。

報道稱，比根將在首爾逗留至17日，正在摸索其間在韓朝軍事分界線所在的板門店與朝鮮高官接觸。比根在記者會上對朝鮮表示“我們在這裡。（朝方）理應知道聯絡辦法”，敦促其答應接觸。此言流露出面向重啟對話的幕後協調沒有像設想的那樣得到推進。

朝鮮此前宣布13日在西北部東倉里的“西海衛星發射場”進行了旨在“進一步夯實核戰爭遏制力”的“重大試驗”，雙方能否接觸尚不透明。

據法新社說，美國對北韓特別代表比根今天敦促北朝鮮回應談判提議，並批評平壤的要求充滿敵意並且毫不必要。

朝鮮堅持美國於2019年年底前做出最新讓步，否則北韓將採取沒有明說的「新道路」。今年2月在越南河內的特金二會破局後，非核協商就幾無進展。平壤當局最近幾周一連串武器試射，與美國總統特朗普你一言我一語的互杠。

據路透社說，美國國務院對朝政策特別代表比根敦促朝鮮政府對美國的談判提議做出回應，稱美國政府願意討論“所有與朝鮮有關的問題”。

比根在首爾與六方會談韓方首席代表李度勳舉行的聯合記者會上說，“現在是我們着手工作的時候了。讓我們完成這個工作。我們在這裡，你知道怎麼聯繫我們。”