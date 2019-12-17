俄羅斯遭拒東京奧運會 日本憂慮俄網軍報復

世界反興奮劑機構（WADA）宣布禁止俄羅斯體育代表團參加東京奧運會和殘奧會的處分方案後，日本媒體說出現對網絡攻擊激化的擔憂。在“奧運會前哨戰”橄欖球世界盃日本大賽期間也多次發生針對組委會的攻擊。此外還確認了被指與俄羅斯情報機構有關的黑客集團的活動，似乎正在切實推進準備。

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據共同社今天報道說，俄羅斯被禁賽或致瞄準東京奧運的網絡攻擊激化。

圍繞今秋的橄欖球世界盃日本大賽，從開賽前就持續收到試圖盜取組委會賬戶信息的“釣魚郵件”。據組委會稱，郵件偽裝成美國微軟及外部本來不應知道的客戶。部分密碼被盜，但由於採取了旨在防止假冒的“二次驗證”而免於遭受損失。該大賽期間還受到向系統發送大量數據使其癱瘓的“DDoS攻擊”，但世界盃到賽事結束沒有發生混亂。

據慶應大學教授土屋大洋（國際關係論）警告稱，“儘管日俄關係並不壞，但由於俄羅斯代表團被排除在外，東京奧運會無疑會被黑客盯上”。

據報道稱，2014年索契冬奧會的興奮劑檢查違規疑雲的調查結果於2016年裡約奧運會前不久的7月18日公布，黑客集團正是在那一天開始了針對總部位於加拿大東部蒙特利爾的WADA的網絡攻擊，盜取參賽選手的醫療數據並發布在互聯網上。該集團據稱在確定不允許俄羅斯代表團參加2018年平昌冬奧會的2017年12月再次開始活動。埋下的病毒在奧運會開幕式中破壞奧組委的主要服務器，相關人士不得不通宵修復。

報道說，此外今年10月美國微軟發布消息稱，該集團攻擊了反興奮劑機構及體育團體等共16個組織。雖未透露遭受損失的組織名稱，但顯示正在瞄準東京奧運會推進準備。

據SOMPO風險管理公司的研究員熱海徹指出，“黑客可能是利用世界盃等機會嘗試小規模攻擊，調查賽事相關組織的應對方法”。