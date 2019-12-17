巴前總統穆沙拉夫叛國罪獲判死刑

巴基斯坦國營媒體報道，法院今天在缺席審判中以叛國罪名，判決流亡國外的前軍事統治者穆沙拉夫死刑。巴國軍方一向被認為享有司法豁免權，這種判決前所未見。現年76歲的穆沙拉夫自2016年起長居阿聯酋迪拜，暫未知會否就判決上訴。

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據法新社今天報道說，巴基斯坦前軍事統治者穆沙拉夫（Pervez Musharraf）因叛國罪被判死刑。巴基斯坦國營媒體報導，法院今天在缺席審判中以叛國罪名，判決流亡國外的前軍事統治者穆沙拉夫死刑。

巴基斯坦電台（Radio Pakistan）推文說，首都“伊斯蘭堡的特別法院已以叛國罪判處前總統穆沙拉夫死刑”。穆沙拉夫的律師夏哈（Akhtar Shah）表示，此案肇因穆沙拉夫2007年決定中止憲法，實施緊急統治。這項受爭議做法最終引爆抗議浪潮，導致穆沙拉夫在面臨彈劾局面下請辭。

現年76歲的穆沙拉夫在2016年旅行禁令獲解除後，得以赴國外就醫，自此一直流亡海外。他大都待在迪拜和倫敦。據夏哈表示，穆沙拉夫目前患病，人在迪拜，他願意返回巴基斯坦，只要能確保他的安全，但未獲承諾。

據光華網今天報道，巴基斯坦前總統兼軍事將領穆沙拉夫周二（17日）因叛國罪名，被判處死刑。現年76歲的穆沙拉夫自2016年起長居阿聯酋迪拜，暫未知會否就判決上訴。