伊朗總統表示理解日本向中東派遣自衛隊

日本政府宣布，伊朗總統魯哈尼擬於20日、21日訪問日本，20日與日本首相安倍晉三舉行首腦會談。

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日本政府在9日召開的自民、公明兩黨各自召開的相關小組會議上，出示了有關向中東派遣海上自衛隊計畫的概要草案。計畫派遣海上自衛隊護衛艦一艘，並積極運用將非洲東部的吉布提作為據點的偵查機，在日伊首腦會談的基礎上，23日，國家安全保障會議（NSC）將策定派遣計畫，然後召開臨時閣僚會議，做出最後的決定。

目前，魯哈尼總統已向安倍首相表示，對於日本向中東派遣自衛隊，伊朗並不反對，而是表示理解，而安倍首相在20日首腦會談中，將向魯哈尼總統進行進一步的說明。

魯哈尼總統訪日是由伊朗方面提出的而得以實現的。日本方面在向中東派遣自衛隊方面謀求伊朗的理解，而在圍繞核協議方面美國和伊朗的矛盾不斷加深的情況下，日伊首腦會談會不會找到緩和緊張局勢的出口十分引人注目。

日本防衛大臣河野太郎曾表示，在內閣會議敲定後立即下令啟動派遣海上準備工作。派遣命令擬最快於2020年1月下達。包括訓練在內，前期準備約需要1個月時間。

美國特朗普政府11月成立了旨在確保霍爾木茲海峽等地安全的“護航聯盟”美國主導的意願聯盟“哨兵行動”預計1月下旬正式展開活動。美國、英國、澳大利亞、巴林、沙特阿拉伯、阿聯酋和阿爾巴尼亞等7國參加，日本不想刺激友好國家伊朗，因而決定不參加意願聯盟，而是單獨派遣自衛隊，伊朗對此表示讚賞。

伊朗總統來日是在2001年穆罕默德·哈塔米訪日以後時隔19年訪日。