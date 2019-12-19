蒙古美女炸屍案再起 馬前總理納吉遭指幕後下令

一樁在13年前轟動一時的馬來西亞“模特兒炸屍案”，近日全案有了戲劇性的逆轉，兇嫌之一的馬來西亞前警官阿茲拉‧哈德里供稱，自己所犯下的罪行，是受到時任馬來西亞副總理兼國防部長的納吉布 (Najib Razak)的直接指使。已經下台並身受多個反腐訴訟纏身的前總理納吉布否認所有指控，並決定明天前往清真寺發誓表明清白。

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據當今大馬今天的消息說，納吉布完全否認阿茲拉‧哈德里的指控。前總理納吉在推特透露，他將會到清真寺發誓。“我有意發誓以否認阿茲拉在法定聲明書的指控。”

納吉布說，“我將會在周五祈禱後，在佔美清真寺發誓。”

報道稱，蒙女命案死囚阿茲拉早前在法定聲明書震撼地揭露，是納吉指使他殺害阿旦杜亞。阿茲拉還揭露，他曾經和納吉在倫敦見過阿旦杜亞。。

據聯合新聞網今天報道，涉教唆殺害蒙古模特兒，大馬前總理捲入“炸屍案”。

該報道引述路透社轉述當地媒體的消息指出，曾為納吉布服務的警官阿茲拉‧哈德里（Azilah Hadri）和另一名警官西魯（Sirul Azhar Umar），因為在2015年殺害28歲的蒙古女模特兒兼翻譯沙麗布‧阿丹杜雅（Shaaribuu Altantuya）而被判處死刑。阿茲拉說表示他是奉納吉布的命令而殺死該女子的，後者聲稱沙麗布是名外國間諜，威脅國家安全，甚至下令他以炸藥處理掉屍體以免留下痕跡。

該報道說，阿茲拉與曾效力於納吉布的安保團隊，二人在2009年落網後被控謀殺罪判處死刑。西魯在2014年保釋期間潛逃到澳洲尋求庇護，目前關押在澳洲的拘留中心。正在候刑的阿茲拉也表示願意指證納吉布，並公開這些證據，他說因為感到被出賣，要把該案的真相公之於世。

目前正面臨著大規模貪污案起訴的納吉布，堅決否認認識這名蒙古女子，並且否認阿茲拉的指控，他認為是馬來西亞現任總理馬哈蒂爾上台後，要利用阿茲拉對他進行政治攻擊。