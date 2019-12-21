印北方邦又有五人在反新公民身份法抗議中喪生

2019年12月21日，在印度東部的欽奈，反新公民身份法的示威者與警方再發衝突。

印度國會兩院不久前通過的新公民身份法繼續在該國北部引發抗議。20日，抗議活動中再次發生警民衝突，至少有五人喪生。至此，在圍繞這項被認為是歧視穆斯林的新法案的抗議活動中喪生的人數上升至20人。

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根據印度北方邦警署發言人21日的通報，在20日的警民衝突中，有4名示威者中彈後不治身亡。另外，在該地區被視為印度教聖城的瓦拉納西市，一名8歲兒童在示威活動中的擁擠推搡中死亡。至此，因印度政府修改公民身份法努力而起的抗議示威活動已造成至少20人喪生。

印度議會12月11日通過了政府推動的公民身份法修正案。新法案旨在幫助來自阿富汗、孟加拉和巴基斯坦等周邊國家的難民獲得印度公民身份。但新法案明確將穆斯林排斥在外，引發穆斯林社團強烈反彈。反對者認為此法案帶有針對穆斯林的歧視，違反憲法精神。

該國北部穆斯林占居民總數達20%的北方邦10天來持續爆發抗議活動，其間不斷發生警民衝突。警方多次採取斷網、宵禁、關閉店鋪等措施，希望阻止各種抗議集會。警方的暴力鎮壓手段更激發民間不滿。

穆斯林佔印度全國居民總數達14%。但在總理莫迪任內，印度教民族主義勢力不斷加強，針對穆斯林居民的暴力事件也時有發生。儘管新通過的公民身份法修正案只涉及來自周邊國家的穆斯林難民，但印度本地穆斯林擔心自己會在印度教民族主義勢力壓力下，變成二等公民。連日來，全國多座城市均發生抗議活動，並與警方發生衝突。周五晚間，法新社記者在德里注意到，警方向數千名示威者發射水炮。現場有一輛汽車被燒毀。

印度最大在野黨國大黨主席索尼亞-甘地近日發表錄像講話，一方面譴責警方暴力，另一方面強調，在民主國家，人們有權發出自己的聲音，反對政府的政策，表達自己的不安。