安倍首相23日赴華與習近平會談

日本首相安倍晉三23日乘坐政府專機從羽田機場出發，參加23日在成都舉行的日中韓首腦會談。23日傍晚將到達北京，與中國國家主席習近平舉行會談。

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23日夜，將再次搭乘政府專機，到達中國四川省成都市，參加24日舉行的日中韓首腦會談，並與韓國總統文在寅舉行會談，25日與中國國務院總理李克強舉行會談。

安倍這次訪華，是去年10月出席日中和平友好條約締結40周紀念儀式後的再次訪華。這次的日中首腦會談，將在兩國關係不斷改善的基礎上，推進明年春天所預定的習近平主席作為國賓的訪日的日程調整和制定。

最近，朝鮮不斷發射各種飛翔物體。隨着朝鮮為美國設定的重啟談判最後期限的臨近，朝鮮還還警告說，收到什麼樣的“聖誕禮物”將取決於美國自己。

安倍首相將與習近平及李克強討論朝鮮問題。在訪華前，安倍首相在21日與美國總統特朗普舉行電話會談，在與習近平主席的會談中，將以日美在朝鮮問題上的團結一致為前提，呼籲對朝鮮有很大影響力的中國發揮其影響力，要求朝鮮停止挑釁行為。

24日，除出席日中韓三國首腦會談外，24日還將與韓國總統文在寅舉行會談。在出發前，安倍在首相·官邸對記者們說：必須遵守國與國之間的約定，《日韓請求權協定》，是日韓關係正常化的前提，是日韓關係的根本，包括對於朝鮮半島出身的勞動者的問題，要把日本的想法清楚地傳達給對方。