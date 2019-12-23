美軍曝光生擒朝方首領演習 似懟平壤威脅送“聖誕大禮”

美國軍方12月22日公開曝光美韓特種兵聯合奇襲一個基地，生擒朝方首長的演習照片和視頻，劍指金正恩，似回應平壤之前揚言要送華盛頓“聖誕大禮包”之威脅…

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韓聯社今天12月23日報道，美國軍方公布了12張照片，並在YouTube貼出視頻，罕見曝光韓國與美國特種兵在韓國群山空軍基地演練，突入敵營，活捉一名白衣男子。

在這個視頻中，特種兵團隊手持消音步槍在煙幕彈掩護下，快速突進目標建築，與身穿朝鮮軍裝的假想敵，交火，戰鬥機也掠過建築上空。

該報道說，美軍披露以朝鮮為假想敵的特戰演習比較罕見，這次公布演習的照片和視頻被視為向朝鮮釋放的警告信號。

朝鮮在自定第年底談判時限前夕，揚言要送美國“聖誕節禮物”，暗示發起挑釁，美方也在相應提高對朝施壓力度。

美國“參謀長聯席會議”主席馬克·米利12月20日在記者會上表示，美軍做好了應對一切情況的準備，保持着極高的戒備狀態。

韓國《朝鮮日報》表示，美軍這次公布的照片和視頻是上月在韓國群山基地實施的“斬首行動”訓練。該報指出，美軍“公開平時不公開的演習，是針對朝鮮之前暗示要進行‘聖誕挑釁’發出的警告。