日本對中國人死刑囚魏巍執行死刑

日本法務省12月26日宣布，當天上午對2003年福岡市一家四口滅門殺人案中，因搶劫殺人罪等被判死刑的中國籍原專門學校學生魏巍（40歲）執行了死刑。

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2003年6月20日凌晨，魏巍與已被福岡市中央區某日本語學校開除的原留學生王亮及在福岡市東區內一家公寓里居住的原北九州私立大學2年級留學生楊寧一道，潛入福岡市松本真二郎家中企圖行竊，結果被戶主松本發現，魏巍等人將松本和他的妻子，還有11歲的兒子和8歲的女兒殺害，並搶走了3.7萬日元現金(約合2800元人民幣)。松本一家被滅門後，3名案犯將4具屍體搬到松本家的正門前，並用松本自家用車奔馳將屍體運到3公里外的博多海灣，給4人銬上事先準備好的手銬，身上掛上鐵啞鈴，最後再加上鐵塊，然後把屍體沉入大海。這起滅門血案在日本社會造成極大震動。

法務大臣森雅子指出：本日對魏巍死刑囚執行了死刑，這是極其冷酷和殘忍的事件，奪走了沒有任何過失的尊貴的4條人命的結果是重大的，法務大臣在慎重再慎重研究的基礎上，下達執行死刑的命令。

案件發生後，福岡警方經過偵查鎖定了案犯為魏巍等3名在日中國留學生。在魏巍被捕後，另外2名同案犯楊寧和王亮均已經潛逃回中國。通過中日兩國警方合作，將這兩名案犯逮捕歸案。楊寧在中國被判處死刑，已於2005年7月被處決；王亮則被判處無期徒刑。2011年10月20日，日本最高法院以搶劫、殺人並遺棄屍體等罪名為由，終審判決對魏巍處以死刑。