日本派艦機赴中東 任務期暫定一年

日本官方周五(12月27日)宣布，明年初將向中東派遣日本自衛隊軍艦和兩架飛機，執行保障日本原油運輸航線安全的任務，但日本艦機將不參加美國為首多國在霍爾木茲海峽的聯合巡航。

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據日本政府發言人須賀佳秀表示，日本將向中東派遣一艘情報驅逐艦和兩架P-3C海上巡邏機進行情報偵集，以確保中東地區的和平穩定及日本船舶航行安全。

法新社報道指，日本的這一決定是在今年海灣地區發生多起針對原油運輸船隻的襲擊、其中包括日本運油船，以及多個沙特原油設施遇襲之後做出的。

美國、西方國家及沙特譴責德黑蘭應對這些襲擊負責，但伊朗否認與襲擊有任何關聯。

中東緊張局勢自今年年初以來升溫，伊朗被指在沙特及阿聯酋沿海開採石油，並在海上運輸要道霍爾木茲海峽附近扣留他國船舶。為保障原油運輸安全，以美國為首多國在霍爾木茲海峽組成聯合巡弋，但日本最終決定不參加美國為首的聯合巡弋，而採用獨立派遣方式到中東。

日本原油進口有90%來自中東海灣地區。

一名日本外交部發言人向法新社證實，日本自衛隊艦機的巡弋範圍將不涉及霍爾木茲海峽，主要在阿曼灣、阿拉伯海北部和亞丁灣的公海活動。

這是日本自2016年修訂新安保法賦予自衛隊更大活動範圍後，首次正式派遣部隊赴海外。該法的修訂曾引發爭議，反對者認為其違反日本和平憲法，該法禁止日本使用進攻性軍事手段解決國際爭端。



據報道，此次日本赴中東艦隻任務期暫定一年，但必要時可延長。