金正恩主持七屆五中全會討論重要政策 送美國的“禮物”依然是迷

朝鮮在對美國設下的年底期限進入倒數計，平壤當局官媒官方新聞社周日報導，領導人金正恩昨晚召開朝鮮勞動黨第7屆中央委員會第5次全體會議（五中全會），討論重要政策問題。

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對於金正恩周六主持的重要會議的內容。朝中社說，這次會議的議題，是討論當前局勢下勞動黨和國家鬥爭的直接方向，以及革命中取得新勝利的重要政策問題。朝中社並沒有提供會議的進一步細節，僅表示會議將持續進行。

韓聯社報道，國務委員會第一委員長崔龍海、黨中央委員會政治局委員等當天在主席團就坐，黨中央委員會委員、候補委員及黨中央檢查委員會委員們與會。這是朝鮮自今年4月10日召開第七屆四中全會後時隔8個月召開全會。

一周前，平壤剛召開中央軍事委員會擴大會議，共商增強國家軍事力的舉措。

本月稍早，朝鮮表示，由於國內和海外局勢出現變化，將於本月某個時間點召開五中全會，針對重要的問題進行討論並做出決定，但也沒有詳述細節。

自2018年6月以來，金正恩和特朗普已經會晤了3次，但對話沒有取得實質性進展，朝鮮政府要求首先解除國際制裁。上周，朝鮮官方媒體表示，美國將為質疑朝鮮的人權記錄“付出沉重代價”，而美國的“惡意言論”只會加劇朝鮮半島的緊張局勢。

朝鮮一再要求美國在年底前主動提出新方案，來消除雙方在核武計畫所抱持的歧見。朝鮮本月稍早曾揚言，華生盛頓若無法滿足平壤要求，恐送上一份美國不會想要的“聖誕大禮。法新社稱，最近朝方種種跡象顯示，朝鮮有準備發射洲際導彈。聖誕節已過，這個禮物會不會變成新年禮物？美國總統特朗普幽默回應稱，禮物或許是個花瓶。特朗普說稱美國將拭目以待，將“非常成功地處理這件事”，而且這可能是一份“不錯的禮物”。

2019年美朝關係以特朗普和金正恩在河內的第二次高峰會開始，兩人雖然也在板門店舉行了歷史性的握手儀式，但在年底卻因談判失敗而跌入了低谷。

法新社報道，聯合國安理會多次通過決議禁止朝鮮發展導彈計畫。為了平息緊張局勢，俄羅斯和中國這兩個朝鮮的盟友曾於12月中旬向聯合國安理會遞交議案，建議在朝鮮進一步非核化的努力下，減少對朝鮮的制裁。

但日本本周指出，解除對朝制裁為時“過早”。